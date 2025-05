Aumento dos preços de viagens low cost Fala Portugal|Fala Portugal 21/05/2025 - 12h08 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As companhias aéreas avisam que as viagens de curta distância podem ficar mais caras. Em causa estão custos relacionados com o eventual aumento dos preços de matérias-primas.