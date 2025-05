Baleado no Seixal PJ de Setúbal investiga crima Fala Portugal|Fala Portugal 06/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h50 ) twitter

Estão a ser investigadas as motivações que estiveram na origem de um tiroteio, que vitimou outro jovem na Arrentela, no concelho do Seixal. A vítima foi atingida no abdómen e numa perna.