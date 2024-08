Corpo encontrado a flutuar na doca em Lagoa Fala Portugal|Fala Portugal 07/08/2024 - 12h50 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h50 ) ‌



Foi encontrado o corpo de um homem, dentro do porto de pesca, na zona do Parchal, no Algarve. A vítima deverá ser o homem que desapareceu a 1 de agosto, quando praticava paddle com um amigo no Rio Arade.