Descoberto albergue ilegal em armazém de loja no Porto Fala Portugal|Fala Portugal 02/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A PSP detetou na cidade do Porto mais um albergue ilegal com vários imigrantes, que funcionava no armazém de uma loja. É o quarto caso em poucas semanas só na cidade.