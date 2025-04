Imigrantes em Portugal já ultrapassaram 1,5 milhão Fala Portugal|Fala Portugal 09/04/2025 - 13h21 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h21 ) twitter

Há já mais de um milhão e meio de estrangeiros a viver no país. Os dados são do Governo, que apresentou, há momentos, o relatório da AIMA sobre a população estrangeira. O ministro da presidência fez duras críticas à gestão do governo socialista e apresentou medidas para combater a imigração descontrolada.