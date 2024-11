José Sócrates foi detido há 10 anos mas ainda aguarda julgamento Fala Portugal|Fala Portugal 22/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dez anos depois da detenção de José Sócrates, o ex primeiro-ministro continua sem ir a julgamento no âmbito da Operação Marquês. A defesa tem optado por uma estratégia de contestação, com sucessivos recursos e diligências, e já recusou mais de 30 juízes.