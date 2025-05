Justiça trava despedimento de grávida Fala Portugal|Fala Portugal 08/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h20 ) twitter

A justiça impediu que uma educadora de infância do Porto fosse despedida por ir de férias enquanto estava de baixa por gravidez de risco. O tribunal e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego consideraram não haver motivos para a demissão.