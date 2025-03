Maioria das albufeiras com 80% da capacidade Fala Portugal|Fala Portugal 26/03/2025 - 14h24 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h24 ) twitter

As chuvas que caíram em março fizeram com que a grande maioria das albufeiras estejam acima dos 80% de capacidade. As albufeiras do Sotavento algarvio, Beliche e Odeleite estão quase no limite.