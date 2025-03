Moção de censura ao Governo Fala Portugal|Fala Portugal 05/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h05 ) twitter

A segunda moção de censura ao governo de Luís Montenegro é votada já esta quarta-feira. A iniciativa do PCP tem chumbo anunciado... PS, PSD e CDS vão votar contra. Mas o governo deixa no ar que poderá avançar mesmo com uma moção de confiança.