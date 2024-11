Mulheres ganham menos 16% do que os homens Fala Portugal|Fala Portugal 15/11/2024 - 15h27 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h27 ) twitter

Em Portugal, as mulheres ganham, em média, menos 16% do que os homens. No Dia Nacional da Igualdade Salarial, cerca de 15 mil empresas receberam o respetivo selo e uma delas foi a Record.