Namorou mais de um ano com menor Fala Portugal|Fala Portugal 05/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h07 )

Um homem de 40 anos é suspeito de violência doméstica e de atos sexuais com uma adolescente. O suspeito namorava com a menor atualmente de 15 anos. O caso aconteceu em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.