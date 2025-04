Operação Fumaça Fala Portugal|Fala Portugal 09/04/2025 - 13h31 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco adeptos do Benfica foram detidos numa operação da PSP. São suspeitos de estarem envolvidos nos desacatos ocorridos num restaurante no Cacém, no concelho de Sintra, que resultaram num ferido.