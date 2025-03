Prejuízos no SNS Fala Portugal|Fala Portugal 06/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todas as unidades locais de saúde do país tiveram resultados negativos, no ano passado. Os prejuízos ultrapassam os 1500 milhões de euros.