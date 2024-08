Sismo em Portugal Fala Portugal|Fala Portugal 29/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h37 ) ‌



O sismo de magnitude 5.3 registado em Portugal, na madrugada de segunda-feira, já teve 9 réplicas. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi o décimo maior ocorrido no país desde o século XVI.