Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste 'Insólito!' conhecemos Sumi and the Seven Princesses, um grupo de avós rappers que está a dar que falar na Coreia do Sul. As senhoras fazem rimas sobre a vida no campo, como a apanha da fruta, uma realidade que conhecem bem, uma vez que cresceram todas no meio rural. Veja esta e outras imagens inusitadas no programa completo!