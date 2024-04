Alto contraste

No 'Insólito!' desta semana conhecemos uma mansão avião. Normalmente, quando pensamos em multimilionários pensamos em grandes mansões e grandes aviões privados, certo? Pois bem, há certos 'ricaços' que não só têm as duas coisas, como se fundem uma com a outra! Uma mansão avião! Esta mansão avião conta com dois quartos luxuosos, uma sala de estar espaçosa, e está super bem apetrechada em toda a envolvência. Veja esta e outras imagens bem inusitadas!