No ‘Palco’ do passado domingo, a apresentadora Filipa Sampaio esteve com a cantora Ágata. Numa conversa muito descontraída, a artista revelou alguns detalhes da sua longa carreira. Veja agora a reportagem completa!