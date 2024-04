Alto contraste

No último 'Palco', a apresentadora foi assistir à peça 'A Madrugada Que Eu Esperava', que conta no elenco com Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Dinarte Branco, Jorge Mourato, João Maria Pinto, Diogo Branco, Maria Henrique e Mariana Lencastre. Na estreia da peça, a apresentadora ainda falou com algumas celebridades. Veja agora a reportagem completa!