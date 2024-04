Alto contraste

No 'Palco' desta semana, a apresentadora Filipa Sampaio conversou com Kura! O DJ tem conquistado o mundo com a sua música e, recentemente, presenteou os fãs com um novo tema 'Sentir Saudade' com a cantora Bia Caboz. O artista contou como foi o processo de produção da música e trabalhar com a fadista. Veja agora a reportagem completa!