Neste 'Palco', a apresentadora Mahayla Haddad foi ao lançamento do novo álbum de Nelson Freitas. A apresentação de 'Black Butterfly' contou com a presença de várias figuras públicas e muita animação, já que a nossa apresentadora não resistiu a dançar com o artista um novo tema... Veja agora a conversa completa!