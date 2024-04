Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No 'Palco' desta semana, o apresentador André Carvalho desafiou Rodrigo Paganelli! Os dois divertiram-se nas pistas de karts e as gargalhadas foram uma constante! Mas, claro, antes ainda houve tempo para conhecer mais alguns detalhes sobre o percurso do ator, tanto na televisão como no teatro. Veja agora a reportagem completa!