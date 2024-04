Alto contraste

Neste 'Palco', a apresentadora Joana Xará foi conhecer as ondas gigantes da Nazaré, no evento TUDOR Nazaré Big Wave Challenge, que reúne os melhores surfistas de ondas grandes do mundo! Veja agora a reportagem completa!