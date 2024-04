'Um dia com...' Diva O'Branco

No 'Palco' desta semana, a apresentadora Joana Xará passou um dia bem divertido com a Diva O'Branco. A atriz já participou em inúmeras novelas, filmes e séries nacionais e internacionais. Além da sua carreira no teatro, Diva tem uma grande paixão: a dança! A atriz levou a nossa apresentadora a uma aula... Como será que correu? Veja agora a reportagem completa!