Achamos na Cidade: colecionadores de figurinhas guardam álbuns raros e relíquias, em Franca

No quadro Achamos na Cidade desta sexta (21), encontramos colecionadores de figurinhas – que amam colecionar, mesmo quando não é época de Copa do Mundo. Além de álbuns esportivos, achamos um álbum raro com artistas que fizeram parte do elenco da Record em 1967, e que vale R$ 1,2 mil.