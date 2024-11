Café: 3º Icafest terá oficinas e workshops gratuitos em Ibiraci (MG) Festival que reúne integrantes do setor cafeeiro acontece entre 12 e 14 de novembro. Agro Record|Do R7 Record Interior SP 09/11/2024 - 14h40 (Atualizado em 09/11/2024 - 14h40 ) twitter

Café: 3º Icafest terá oficinas e workshops gratuitos em Ibiraci (MG)

A terceira edição do Festival do Café de Ibiraci (MG) – o Icafest - acontece entre os dias 12 e 14 de novembro. Vai ser um espaço para a troca de conhecimentos e experiências entre produtores e pesquisadores do setor. Ibiraci (MG) é hoje a 4ª maior cidade do Brasil quando se fala em produção de café arábica. João Jacinto, idealizador do Icafest, fala mais sobre o evento.