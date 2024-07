Cigarrinha e mudanças climáticas prejudicam a produção do milho em MG Produtores mineiros estão preocupados com volume da safra 2024 Agro Record|Do R7 Record Interior SP 20/07/2024 - 14h30 (Atualizado em 20/07/2024 - 14h30 ) ‌



Cigarrinha e mudanças climáticas prejudicam a produção do milho em MG

A colheita da safrinha do milho já começou e o produtor de Minas Gerais está preocupado com o volume. No meio da safra, dois problemas que prejudicaram a produção: a cigarrinha e as mudanças climáticas.