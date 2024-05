Alto contraste

Exportação bate recorde e café brasileiro faz sucesso em todo o mundo

A exportação do café tem batido recorde atrás de recorde nos últimos meses - uma das explicações é a alta qualidade do grão brasileiro. A região de Franca é uma das principais produtoras do país e envia café para o mundo todo. O sucesso do café da região da Alta Mogiana tem uma explicação – e o Agro Record te mostra qual é.