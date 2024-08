Fenasucro & Agrocana 2024: setor de bioenergia prepara nova geração para o mercado de trabalho Setor de bioenergia deve ter déficit de 530 mil profissionais até 2025, aponta estudo Agro Record|Do R7 Record Interior SP 17/08/2024 - 14h35 (Atualizado em 17/08/2024 - 14h35 ) ‌



Fenasucro & Agrocana 2024: setor de bioenergia prepara nova geração para o mercado de trabalho

A escalada do aquecimento global nos últimos anos mostra o quanto o processo de transição energética é uma demanda importante e urgente. Entre os maiores produtores de biocombustíveis do mundo, o Brasil é considerado autoridade no assunto, com um mercado crescente. Hoje, um dos principais desafios enfrentados pelo setor, é a falta de mão de obra especializada.

Um estudo feito pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação estima que, até 2025, o déficit de profissionais para atender às demandas da indústria de energia limpa passe de 530 mil. Estratégias para solucionar essa questão foram debatidas durante a 30ª Fenasucro & Agrocana 2024.