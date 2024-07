Girassol ocupa mais de 46 mil hectares de terra plantada em todo o Brasil Flor que encanta pela beleza é responsável pelo 4º óleo vegetal mais popular do mundo Agro Record|Do R7 Record Interior SP 20/07/2024 - 14h40 (Atualizado em 20/07/2024 - 14h40 ) ‌



A produção do girassol no Brasil é promissora: em 3 anos, a área plantada aumentou 149%. O Triângulo Mineiro marca presença nesta estatística: a flor, que encanta pela beleza, é responsável pela produção do óleo que é o quarto óleo vegetal mais popular do mundo.