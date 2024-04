Mesmo com gargalos logísticos, Brasil exporta 3,6 milhões de sacas de café em fevereiro Mês de fevereiro foi positivo de acordo com o Cecafé, mesmo com atrasos dos navios nos portos

As exportações de café do Brasil seguem a todo vapor - mesmo com atrasos dos navios nos portos. O mês de fevereiro foi positivo, registrando o embarque de mais de 3,6 milhões de sacas do grão, segundo o Cecafé.