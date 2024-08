Ribeirão Preto recebe Conferência Estadual de Direito e Agronegócio Objetivo é promover debates sobre questões jurídicas relacionadas ao agronegócio Agro Record|Do R7 Record Interior SP 31/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 31/08/2024 - 14h40 ) ‌



Ribeirão Preto recebe Conferência Estadual de Direito e Agronegócio

Ribeirão Preto, reconhecida como a capital brasileira do agronegócio, foi sede neste mês de agosto da Conferência Estadual de Direito e Agronegócio.O objetivo foi promover debates e aprofundar o conhecimento sobre questões jurídicas relacionadas ao agronegócio. O evento aconteceu em um momento de grande expansão do agronegócio brasileiro, com abertura de novas oportunidades de mercado e recorde de exportações.