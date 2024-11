Robôs e drones: inteligência artificial revoluciona trabalho no campo Equipamentos permitem identificar pragas de forma precisa e aumentar produtividade Agro Record|Do R7 Record Interior SP 23/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 23/11/2024 - 14h50 ) twitter

Robôs e drones: inteligência artificial revoluciona trabalho no campo

A tecnologia tem revolucionado o trabalho no campo com o uso de robôs com inteligência artificial e drones. Os equipamentos permitem identificar pragas de forma precisa e, assim, aumentar a produtividade.