Alto contraste

A+

A-

Saldo do setor agropecuário em São Paulo cresce 23% em 2024

O agronegócio de São Paulo teve bom desempenho no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números da balança comercial do estado mostram que o saldo do setor agropecuário cresceu 23% e atingiu a marca de US$ 5,4 bilhões (ou R$ 27,8 bilhões). Carlos Nabil, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), fala mais sobre o assunto.