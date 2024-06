Unesp de Rio Preto desenvolve ração bovina feita com resíduos de cogumelo Animais devem ser testados com a nova alimentação durante a pesquisa

Uma pesquisadora da Unesp em São José do Rio Preto desenvolveu uma ração para gado com cogumelos associados a resíduos com alto teor nutritivo. Agora, com a fase teórica concluída, os estudos avançam para a etapa prática de alimentação dos bovinos.