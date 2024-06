Verduras do inverno: preço das hortaliças cai com a chegada do frio, em Ribeirão Preto Estação deve trazer maior oferta de verduras para consumidores

Alto contraste

A+

A-

Verduras do inverno: preço das hortaliças cai com a chegada do frio, em Ribeirão Preto

O calor intenso desde o início do ano provocou perda da qualidade e aumento do preço das hortaliças na região de Ribeirão Preto. Agora, com a chegada do frio, a expectativa é de queda nos valores e maior oferta de alguns produtos, principalmente as verduras de inverno, como a couve - que é muito utilizada em caldos e na tradicional feijoada.