1ª Festa do Morango acontece em shopping da Zona Leste de Ribeirão Preto Entrada é gratuita e evento vai até o próximo domingo (8) 06/09/2024 - 16h35



Ribeirão Preto recebe até o próximo domingo (8) a 1ª Festa do Morango, no Novo Shopping, na Zona Leste da cidade. Com entrada gratuita, o evento reúne várias opções gastronômicas, além de diversas atrações musicais.