7 de setembro: Balanço desafia povo a cantar os hinos da Independência e Nacional Muita gente não só não sabe cantar o hino, mas não se lembra porque 7 de setembro é feriado Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/09/2024 - 16h39 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h39 )



O Balanço Geral foi às ruas de Franca para saber se o povo está no clima cívico do feriado do Dia da Independência, no dia 7 de Setembro. O Tiago Valentim foi conferir de perto se o pessoal sabe cantar o Hino da Independência, ou pelo menos o Hino Nacional Brasileiro.