A dois meses do Natal, lojas já atraem consumidores com decoração especial, em Franca Consumidores já aproveitam o período para fazer compras antecipadas Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 23/10/2024 - 16h24 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h24 )

A dois meses do Natal, muitas lojas de presentes e decoração de Franca já estão preparadas para comemorar a data especial junto com os clientes. Alguns consumidores já aproveitaram o período para fazer compras antecipadas no comércio, e planejar com calma a festa deste ano.