Achamos na Cidade: porteiro aproveita horas livres para se dedicar à arte, em Franca

No quadro Achamos na Cidade desta quarta (26), o Balanço foi conhecer o trabalho de um porteiro que é do Ceará, mas, há quase duas décadas, escolheu Franca para viver. Nas horas vagas, ele se entrega à sua paixão pelo artesanato; o sonho do seu Carlos é criar um projeto de artesanato nas escolas, ensinando crianças a desenvolverem suas habilidades manuais e criativas.