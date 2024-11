Acordo Paulista: governo de SP promove mutirão para regularizar dívidas de impostos Em Ribeirão Preto, tem mutirão presencial no Poupatempo nesta terça (26) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 26/11/2024 - 16h20 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h20 ) twitter

Acordo Paulista: governo de SP promove mutirão para regularizar dívidas de impostos

O Governo de São Paulo promove nesta terça (26) o Acordo Paulista, um mutirão para regularizar os débitos em atraso. São Paulo, Campinas, Bauru e Ribeirão Preto oferecem o serviço de renegociação de dívidas do Imposto Sobre Veículos Automotores (IPVA) em mutirão presencial; em Ribeirão, o Acordo Paulista acontece no Poupatempo do Novo Shopping.