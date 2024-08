Agosto Dourado: instituição de Franca oferece tratamento para mães que sofrem com fissuras na amamentação Em meio a campanha especial neste mês, enfermeira explica os benefícios, desafios e mitos da amamentação Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 08/08/2024 - 14h43 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h43 ) ‌



Uma instituição tem auxiliado mães que estão com dificuldade na amamentação e de forma gratuita, em Franca. Toda quinta-feira, as mulheres que sofrem com fissuras por causa da amamentação, podem fazer na instituição Universo Prematuro um tratamento a laser que ajuda na cicatrização. Ainda sobre a campanha’Agosto Dourado’, que busca informar sobre a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento infantil, o Balanço Geral conversa com Mariana Carilo, enfermeira supervisora do Programa da Gestante, do São Joaquim Hospital e Maternidade, para falar sobre os benefícios da amamentação.