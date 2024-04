Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Agrishow 2024: políticos e representantes do agronegócio marcam presença na abertura da feira Feira teve abertura oficial neste domingo (28) e acontece em Ribeirão Preto

Começou nesta segunda (29) a Agrishow 2024, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, em Ribeirão Preto. No final de semana, políticos e representantes do setor estiveram na abertura oficial do evento, neste domingo (28) para falar sobre os avanços e os desafios da agricultura brasileira.