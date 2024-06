Alerta de incêndios: interior de São Paulo segue com umidade em nível de deserto Com a umidade baixa, número de incêndios tem aumentado na região de Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Alerta de incêndios: interior de São Paulo segue com umidade em nível de deserto

O interior de São Paulo segue com alerta do instituto nacional de meteorologia (inmet) para baixa umidade. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Barretos anotou 14% de umidade do ar às 18h desta quarta (12) - índice considerado desértico. Com isso, o número de incêndios tem aumentado em toda a região de Ribeirão Preto.