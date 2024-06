Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Após 6 anos fechada, piscina pública do Complexo Poliesportivo é reinaugurada em Franca Espaço foi revitalizado e vai receber aulas gratuitas de natação

A piscina pública do Complexo Poliesportivo, em Franca, finalmente foi revitalizada. Além da reinauguração, que acontecerá nesta sexta (28), já estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de natação no espaço.