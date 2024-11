Após acidentes, Prefeitura instala semáforos em cruzamento perigoso da Cidade Nova, em Franca Esquina das ruas Santos Pereira e Frederico Moura é alvo de reclamações de motoristas Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 16h46 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após acidentes, Prefeitura instala semáforos em cruzamento perigoso da Cidade Nova, em Franca

Motoristas que passam pela Cidade Nova, em Franca, devem perceber algumas mudanças no trânsito ainda nesta sexta (22). A Prefeitura instalou semáforos no cruzamento das ruas Santos Pereira e Frederico Moura, palco de vários acidentes no bairro.