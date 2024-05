Arena Nicnet: Dire Straits Legacy leva o público a viagem emocionante no tempo, em Ribeirão Preto

Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Teve show da banda Dire Straits Legacy neste final de semana, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. A apresentação da banda britânica lotou a casa do Botafogo e o show contou com a presença dos músicos que fizeram parte de diferentes fases da carreira da banda - que tocou seus principais hits que marcaram as décadas de 1970 e 1980. Em mais de 30 anos, o Dire Straits vendeu mais de 120 milhões de álbuns em todo o mundo.