Atleta de Ribeirão Preto Zileide Cassiano se prepara para disputar as Paralimpíadas de 2024 Zileide é considerada revelação do paratletismo e conquistou ouro no Mundial disputado no Japão, em maio Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 17h13 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h50 ) ‌



A atleta paralímpica de Ribeirão Preto Zileide Cassiano, está em ritmo final de preparação para a disputa das Paralimpíadas de 2024, disputadas em Paris, na França. O evento acontecerá em agosto e vai reunir mais de 4 mil dos melhores atletas paralímpicos do mundo.Zileide é considerada uma revelação no esporte paralímpico e conquistou medalha de ouro no Mundial de Paratletismo disputado no Japão em maio deste ano.Seu Rubens, pai de Zileide, é o maior incentivador para filha no esporte.

*Reportagem exibida em 30/07/2024.