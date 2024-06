Aves encontradas em gaiolas de porta-malas de carro serão soltas no Bosque Fábio Barreto, em Ribeirão Preto Ao todo, 300 aves foram apreendidas pela Polícia Rodoviária na Rodovia Anhanguera, em Cravinhos; alguns dos pássaros morreram no trajeto

A Polícia Rodoviária apreendeu na tarde desta terça (11) um carro carregado com pelo menos 300 aves presas em gaiolas na Rodovia Anhanguera, em Cravinhos. Segundo a Polícia Ambiental, as aves estavam sem condições adequadas de serem transportadas. Alguns dos pássaros morreram dentro do carro; as aves que sobreviveram foram encaminhadas ao Bosque Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, onde passaram por tratamento e serão soltas nesta quarta (12).