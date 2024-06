Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Baep de Ribeirão Preto reforça segurança após tentativa de assalto a carro-forte em São Carlos

E vamos voltar ao caso do ataque ao carro-forte na noite desta segunda (10), na SP-318, em São Carlos. As equipes da Força Tática da Polícia Militar de São Carlos, bem como do 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Ribeirão Preto, reforçaram a segurança na região após o crime. Os ladrões fugiram sem levar nada; ninguém foi preso.