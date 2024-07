Balanço Especialista: a importância do contato com a natureza para evitar as telas nas férias Criançada nem sempre quer deixar de ficar em frente às telas dos celulares, durante os descansos

As férias já chegaram, mas a criançada muitas vezes não quer deixar de ficar em frente às telas dos computadores, celulares e TVs. É importante manter um contato com a natureza e realizar atividades ao ar livre para evitar que as crianças se cansem nas férias. No quadro Balanço Especialista, Camila Gaudio, diretora de acampamento e vice-presidente da Associação Brasileira de Acampamentos Educativos (ABAE), traz dicas e faz um alerta.